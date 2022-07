Pink Floyd History: ad Altopascio arriva la storia del rock

Da “The Piper at the gates of dawn” fino a “The Wall” e oltre: Altopascio si tinge di rock con “Pink Floyd History” lo show di 9 Muse che porta in piazza Ricasoli la storia del gruppo britannico con una serata-evento inedita e spettacolare, che trasformerà il cuore della cittadina del Tau in un palcoscenico mozzafiato e travolgente.

L’appuntamento è mercoledì 20 luglio, alle 21.30.

Sul palco di Altopascio musicisti, luci e scenografie spettacolari per ripercorrere i cinquant’anni che hanno cambiato il volto della musica rock. Un vero e proprio spettacolo tributo, dunque, tutto dedicato ai Pink Floyd: dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come “Another brick in the wall”, “Whis you were here” e tanto altro.

“Faremo qualcosa di nuovo, mai visto - spiega Emiliano Galigani, autore, creatore e regista dello spettacolo -. Stiamo preparando il nuovo tour europeo che da settembre ci vedrà nei palazzetti in Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Germania. Siamo molto felici di poter tornare a casa dopo tanto tempo in tournèè, sarà un contesto del tutto nuovo e molto stimolante. Sarà una serata unica, travolgente: stiamo lavorando per mettere insieme tutte le varie componenti e realizzare qualcosa di indimenticabile. Ad Altopascio lo show arriva per la prima volta e vogliamo lasciare il segno”.

Pink Floyd History, in scena dal 2016, conquista e convince per il talento dei musicisti e per la spettacolarità delle scenografie: uno show a 360 gradi che, con puntualità e rispetto dell’originale, accompagna il pubblico alla riscoperta di brani storici e indimenticabili.

Prodotto da Emiliano Galigani e Simone Giusti, lo spettacolo porta in scena Stefano Pardini, voce, Daniela Bulleri voce e cori, Massimiliano Salani, Direzione, organo e moog, Giacomo Dell’Immagina e Emanuele Michetti, chitarre, Luca Santangeli, basso, Alessandro Matteucci, batteria.

I biglietti (10 euro) possono essere acquistati su Ticket One. Per consultare tutto il programma del Luglio Altopascese.

