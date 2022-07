Manuel Agnelli a Pistoia, live twitting con Naspini e Santini

Il 12 luglio a Pistoia Blues in Piazza Duomo il protagonista assoluto sarà Manuel Agnelli con la sua nuova band formata da Daniele “DD” Ciuffreda (batteria) e Francesco “Frankie” Antinori (chitarra) dei Little Piece of Marmalade, Giacomo Rossetti dei Negrita (basso) e Beatrice Antolini (voce e polistrumentista).

Manuel Agnelli ha svelato i dettagli del suo nuovo lavoro solista previsto per settembre: già due i singoli pubblicati “Proci” e “Signorina mani avanti”. Per la prima volta in 27 anni di attività, il cantautore, produttore, talent scout, ma soprattutto il leader degli Afterhours, si cimenterà infatti con un intero album solista, di cui ha appena concluso le registrazioni. I nuovi brani arrivano dopo "La Profondità degli Abissi", uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film "Diabolik" e vincitore di un David di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candidato anche ai Nastri D'Argento 2022. Questi nuovi brani, altri e una selezione dei più celebri scritti con gli Afterhours saranno il menù della serata del 12 luglio.

Ad aprire il concerto due talentuose band: i pratesi Bluagata, guidati dalle due voci femminili di Margherita ed Alessia, presenteranno l’album fresco di pubblicazione “Di stanze e nevrosi”. Prima di loro si esibiranno gli Zagreb, band veneta che proporrà in anteprima i brani del nuovo album “Fulmini”.

Il concerto di Manuel Agnelli sarà arricchito da un live twitting a cura di due narratori italiani, Sacha Naspini e Valentina Santini. Amatissimi dal pubblico giovanile, commenteranno via twitter i diversi momenti musicali del concerto.Un esperimento tra letteratura e musica, permetterà di vivere i passaggi più significativi attraverso i commenti dei due autori.

Sacha Naspini, grossetano d'origine, è ormai uno degli scrittori di punta nel panorama nazionale: i suoi romanzi, tradotti in tutto il mondo, lo hanno reso una figura di spicco anche a livello internazionale. La sua anima rock e sempre in cammino lo ha portato a scrivere anche per i fumetti e per i videogiochi, con una particolare abilità di attraversamento dei generi e delle modalità comunicative. Il suo romanzo più importante, "Le case del malcontento", è in fase di trasposizione cinematografica. Indimenticabili le atmosfere nere di "Ossigeno" e de "I cariolanti", dove i protagonisti della storia superano i limiti del dicibile in fatto di violenza e perversione, per poi riscoprire la propria umanità sempre imperfetta.

Valentina Santini ha pubblicato recentemente "L'osso del cuore", un romanzo distopico che ci porta in una Italia degli anni Sessanta dominata dalla dittatura e dalla sospensione delle libertà più elementari. È cosceneggiatrice della serie tv interattiva Il confine di Moebius. Scrive per il cinema.

Entrambi docenti di scrittura creativa, appassionati di musica, i due scrittori animeranno il concerto, condividendo le loro emozioni via twitter (@sachanaspini). Si ringrazia la casa editrice E/O di Roma, che ha collaborato attivamente ad offrire questa opportunità.

Biglietti disponibili nei circuiti tradizionali ed alla cassa di Via Roma il giorno del concerto. Tutte le info sui canali ufficiali: www.pistoiablues.com | www.facebook.com/pistoiablues | www.instagram.com/pistoia_blues_festival .

Fonte: Ufficio stampa