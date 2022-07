Maturità, ai Licei Poliziani è record: 30 centisti e 13 con la lode

Un anno da record quello dei Licei Poliziani che mandano in archivio la maturità 2021/2022 con grandi numeri e tanta soddisfazione da parte di tutto il corpo docente. Nell’anno scolastico appena concluso infatti sono 13 gli studenti a concludere il proprio percorso di studi con 100 e lode e ben 30 con 100, il massimo numero di ragazzi diplomati con il voto più alto l’ha fatto registrare il Liceo Classico.

Ma chi sono gli studenti da record? Si diplomano con 100 e lode per il Liceo Classico Bidi Melissa, Pagliai Maria Chiara, Pichler Maximilian Vinzenz, con 100 Cipriani Anna, Fratea Giacomo, Papini Matilde e Scannapieco Chiara. Per il Liceo Scientifico, con 100 e lode Canapini Tommaso e Nocchi Christian Alessandro, Alfieri Alessandra, Fè Francesca, Trabalzini Tommaso, Viviani Nicole, Napolitano Noemi e Salviani Carlotta, con 100 Ciacci Andrea, Camisa Filippo, Borgogni Paola, Di Carlo Marco, Di Lorenzo Emanuele, Laurenti David. Per il Liceo delle Scienze Applicate, si diplomano con 100 Cingottini Giacomo, Civitelli Francesco, Napolitano Laura, Rapone Federico, mentre per il Liceo delle Scienze Umane Caroti Alice, Fè Benedetta, Liotti Martina e Perugini Serena. Infine si diploma con 100 e lode per il Liceo Linguistico Benanchi Lucrezia.

"È la prima volta che i Licei Poliziani fanno registrare un record di voti massimi conquistati alla maturità e per me questo è un motivo di orgoglio, non solo per la preparazione dei ragazzi e delle ragazze, ma perchè questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di formazione e preparazione da parte di tutto il corpo docenti dei Licei Poliziani. A tutti gli studenti, non solo a quelli usciti con il massimo dei voti, auguro di proseguire, in tutte le scelte che faranno nella vita, con lo stesso impegno e caparbietà che hanno impiegato nel loro corso di studi" – è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi.