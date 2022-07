Offerte di lavoro da Empoli e Montelupo: come candidarsi

Per chi ancora non pensa alle ferie perché è in cerca di una nuova professione, questo articolo può essere l'inizio per una nuova vita con un nuovo lavoro da affrontare. Come ogni settimana il lunedì continua a essere il giorno della vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MODELLISTA CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di:

attività di modelleria per effettuare la fase di pre-industrializzazione del prodotto

realizzazione sviluppi a CAD nel rispetto di tutte le direttive e specifiche tecniche

gestione documentazione tecnica modelleria

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

pregressa esperienza nel reparto modelleria nella produzione di scarpe da donna

buon utilizzo dei sistemi CAD

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/modellista_calzaturiero

OPERAIO/A CARICO MANOVIA ESPERTO

La risorsa sarà inserita all'interno del team aziendale e si occuperà di attività di produzione, nello specifico di organizzare il carico della manovia secondo le bolle di lavoro.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza maturata nella mansione

ottima manualità

precisione

disponibilità fin da subito

Luogo di lavoro: Montelupo/Malmantile

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_carico_manovia_esperto

MAGAZZINIERE PICKERISTA

Il candidato/a si occuperà della movimentazione manuale delle merci all'interno del magazzino, imballo e preparazione delle spedizioni.

La risorsa ricercata ha maturato esperienza nelle attività di magazzino e picking. Completano il profilo Dinamismo, flessibilità e capacità di lavorare in Team. E' richiesta disponibilità immediata per iniziale contratto a tempo determinato.

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_pickerista

GRATTATORE

La risorsa dovrà occuparsi della grattatura della suola. Richiesta precedente esperienza nella mansione e disponibilità immediata.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/grattatore

GEOMETRA DI CANTIERE

il /la candidato/a si occuperà operativamente del cantiere, nello specifico:

di Acquisti/Gestione Lavori Cantiere

dei Contatti con i fornitori, Organizzazione squadre per la posa in opera

Gestione approvvigionamento del materiale

Raccordo logistico di Cantiere

Si richiede:

- esperienza, anche se breve nell’area tecnica (edile)

- diploma tecnico GEOMETRA

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/geometra_di_cantiere

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo noemi.santoriello@synergie-italia.it ; niccolo.morelli@synergie-italia.it .