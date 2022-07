Un arbitro e un atleta vinciani ai Mondiali Americani di karate

Dal 2 al 7 Luglio 2022 si è svolto a Fort Lauderdale (Florida) il 10th World Championships organizzato dalla World Union of Karate-Do Federation WUKF. La Confederazione Karate-Do Italia CKI ha partecipato con una rappresentativa nazionale composta da 12 atleti, selezionati nel corso dell’anno sportivo 2021-2022, due coach nazionali e due arbitri internazionali.

Della rappresentativa facevano parte Claudio Martorana in qualità di arbitro e Gabriele Martorana in qualità di atleta per le specialità kata e kumite, ambedue residenti nel Comune di Vinci ed ambedue veterani in questo tipo di competizioni.

Gabriele non ha avuto molta fortuna nella specialità kata (forma) dove gli atleti gareggiano eseguendo dei combattimenti “senza avversari”, ovvero eseguendo una concatenazione di tecniche che sono giudicati in funzione della loro corretta esecuzione, forza, atteggiamento combattivo, ecc.

Si è invece fatto valere nel combattimento contro avversari “in carne ed ossa”, ovvero nella specialità kumite.

Importanti il 5° ed il 6° posto ottenuti rispettivamente nella categoria Junior Open Weigth e Junior Under 65 kg.

Nella specialità kumite Rotation a Squadre, dove Gabriele ha combattuto insieme ai compagni Giovanni Minotti, Luca Tessari e Marco Fracasso in un incontro svolto come se fossero un unico atleta, i ragazzi della Nazionale Italiana CKI hanno conquistato uno splendido Bronzo eliminando squadre ostiche come la Polonia e l’Inghilterra, cedendo solo alla forte Romania durante le semifinali.

Nel complesso la spedizione azzurra è stata molto positiva, portando a casa 1 Oro, 2 Argenti e 6 Bronzi con gli atleti Marco Cortese (Capitano della delegazione), Simone Ottaviani, Mattia Comparotto, Cristhian Fadini, Federica Berto, Sara Giannoni, Giovanni e Giorgia Minotti, Bruno e Luca Tessari, Marco Fracasso, Gabriele Martorana; ovviamente con la soddisfazione dei coach Marco Macelloni e Ciro Varone e degli Arbitri Internazionali Claudio Martorana e Vincenzino Minotti.

Ora l’attenzione è rivolta tutta al prossimo 12th European Championships che si terrà dal 3 al 6 Novembre a Firenze presso la nuovissima struttura di Palazzo Wanny.

Per chi volesse maggiori informazioni sui corsi di karate per agonisti e per amatori, può contattare la Palestra Link di Sovigliana (Vinci) dove l’associazione Movement of Children/Shumukan si allena quotidianamente in una attenta sinergia tra lezioni tecniche e preparazione fisica.