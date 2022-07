In fiamme boschi a Monzone nel Comune di Fivizzano

In fiamme dalla tarda mattinata di oggi, martedì 12 luglio, i boschi sopra l'abitato di Monzone, nel Comune di Fivizzano (Massa Carrara). Le fiamme, divampate in un oliveto in prossimità del paese, si sono estese lungo il crinale della collina interessando una zona boscata e impervia, particolare che ha reso molto complicate le operazioni da terra.

La sala operativa provinciale ha disposto l'invio di due elicotteri, squadre di volontariato antincendio a terra e operai forestali che, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, hanno già messo in sicurezza il fronte di fiamma più vicino alle abitazioni.

Ulteriori rinforzi sono in arrivo per aumentare la capacità di spegnimento e mettere sotto controllo anche le fiamme nel bosco.

Le condizioni meteorologiche sono allo sviluppo di incendi boschivi, si invita quindi a porre la massima attenzione nelle operazioni agricole e al rispetto del divieto assoluto di abbriciamenti in vigore dal 12 giugno scorso su tutto il territorion regionale.

Fonte: Regione Toscana