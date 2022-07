Orari, prezzi, parcheggi: tutto ciò che c'è da sapere su Mercantia

Tutto pronto per Mercantia, che da mercoledì 13 a sabato 16 luglio invade letteralmente le strade di Certaldo Alto con performer, artisti e artigiani. Ecco qui tutte le informazioni più importanti per godersi al meglio il Festival.

COSTI E ORARI Gli spettacoli ci sono dalle 20:00 alle 00:30. Ingresso: il costo del biglietto è di 13 euro (ridotto 11 euro). Il ridotto vale per i bambini tra i 7 e i 14 anni, per le persone con disabilità, per i Soci Coop (solo mercoledì e giovedì), per i Soci Touring Club, per i possessori della Carta Giovani del Circondario Empolese Valdelsa. Per i bambini al di sotto dei 7 anni l'ingresso è gratuito. Al borgo alto si può accedere solo dopo aver acquistato i biglietti alla biglietteria di Piazza Boccaccio, che è aperta tutti i giorni della manifestazione dalle 17:00 alle 24:00. Prevendita presso tutti i punti vendita TicketOne o direttamente sul sito [mercantia.boxofficetoscana.it]mercantia.boxofficetoscana.it. Durante le sere del Festival, presentando il biglietto di Mercantia, si ha diritto all’ingresso gratuito nel Museo di Palazzo Pretorio.

PARCHEGGI E LOGISTICA Sia arrivando da nord (Castelfiorentino o Montespertoli) che da Sud (Poggibonsi), si trovano grandi parcheggi debitamente segnalati. Dai parcheggi più lontani (Via Canonica, Via Canonica-Scuola Elementare, Piscina-Edicola Via F.lli Cervi) parte frequentemente una navetta (servizio disponibile andata e ritorno dalle 18:00 alle 1:30), che porta fino all’incrocio tra Borgo Garibaldi e Via De Amicis. Da lì, per raggiungere la parte alta del borgo è possibile proseguire a piedi, tramite Via del Castello e da Costa Vecchia, oppure prendere la funicolare (orari 7:30-1:30 mercoledì e giovedì e 7:30-2:30 venerdì e sabato; costo del biglietto 1,30€ solo andata e 1,50€ andata e ritorno). Il parcheggio per i camper è spostato, nei giorni di Festival, in Via Don Minzoni. I parcheggi di Via San Giorsolè e di Piazza Macelli sono riservati esclusivamente ad artisti e artigiani. È consigliabile parcheggiare nei parcheggi segnalati per non incappare in file e divieti di transito e sosta nel centro urbano.

LIMITAZIONI E DIVIETI Proseguendo nella linea tenuta in questi anni, che ha garantito divertimento e vivibilità, durante Mercantia l'Amministrazione mette in campo norme tese a salvaguardare le persone presenti. Al Festival i cani possono accedere solo con museruola e guinzaglio e non si possono portare con sé caschi, strumenti musicali, corpi contundenti. Non si possono inoltre portare borracce, brick, contenitori in metallo o tetrapack, bottiglie e bicchieri di vetro, ad eccezione dell’acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro sigillate all’origine.

Informazioni complete sui siti: www.comune.certaldo.fi.it – mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa