Sesa, bilancio approvato: ricavi al +17% e 4.200 dipendenti. Migliorate le prestazioni ambientali

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. oggi ha approvato il progetto di Bilancio Integrato di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2022, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS e GRI in materia ESG.

L’esercizio 2022 si chiude con una crescita rilevante di competenze tecnologiche (circa 4.200 dipendenti +21% Y/Y) ed un customer set di oltre 35.000 imprese clienti sia in Italia che in Europa, in una fase cruciale di evoluzione digitale dei modelli economici e sociali.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati dell’esercizio chiuso al 30 aprile 2022:

“Da sempre crediamo in un modello di impresa orientato alla crescita progressiva e durevole, con forte senso di responsabilità verso tutti gli stakeholder, dai lavoratori agli azionisti sino alle comunità in cui operiamo. Nell’attuale scenario macroeconomico si conferma il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica e digitale, sia per la competitività delle imprese che per migliorare l’ambiente che ci circonda e la qualità della vita delle persone”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Approviamo il primo Bilancio Integrato nella storia di Sesa con un forte incremento del valore generato per tutti gli stakeholder ed un ruolo crescente di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica. Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati a sostenibilità e digitale, chiudiamo un esercizio di grandi investimenti in competenze tecnologiche, con una crescita dei perimetri operativi e della redditività di oltre il 30% Y/Y, a chiusura di un triennio in cui abbiamo incrementato i ricavi consolidati da circa Eu 1,5 miliardi ad Eu 2,4 miliardi, l’Ebitda da Eu 74 milioni a Eu 168 milioni e le risorse umane da 1.900 a circa 4.200. Grazie al nostro patrimonio unico di competenze ed alla capacità di aggregazione mediante M&A bolt-on, confermiamo la guidance favorevole per l’esercizio 2023, proseguendo il nostro percorso di generazione di valore sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Il Gruppo consegue una forte crescita dei risultati consolidati di esercizio sia a livello di ricavi (Eu 2.389,8 milioni, +17,3% Y/Y) che di redditività (Ebitda pari ad Eu 167,7 milioni, +33,1% Y/Y, EAT Adjusted pari ad Eu 81,8 milioni, +41,5% Y/Y), grazie al posizionamento di successo nelle principali aree dell’innovazione digitale (cloud, security, green tech, digital platform) ed al supporto degli M&A bolt-on (oltre 20 M&A negli ultimi 18 mesi) che hanno contributo alla crescita di ricavi e redditività nell’esercizio per circa il 60% del totale.

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati al 30 aprile 2022 sono pari ad Eu 2.389,8 milioni (+17,3% Y/Y), grazie al contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 1.857,3 milioni (+16,0% Y/Y) favorito dallo sviluppo nelle business unit Digital Green, Security ed Enterprise Software;

- Il Settore SSI consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 572,2 milioni (+18,7% Y/Y) grazie allo sviluppo delle principali business unit operative;

- Il Settore Business Services consegue Ricavi ed Altri Proventi per Eu 58,9 milioni (+24,6% Y/Y) a seguito del contributo delle business unit Digital Platform e Vertical Applications recentemente costituite tramite M&A bolt-on.

Grazie alla crescita dei Ricavi e del valore aggiunto generato, l’Ebitda consolidato si incrementa del +33,1% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 167,7 milioni al 30 aprile 2022, con un Ebitda margin in crescita al 7,0% (vs 6,2% al 30 aprile 2021), a seguito del contributo di tutti i settori del Gruppo:

- Il Settore VAD consegue un Ebitda di Eu 90,6 milioni, con una crescita del 41,0% Y/Y ed un Ebitda margin pari al 4,9% rispetto al 4,0% dell’esercizio 2021;

- Il Settore SSI raggiunge un Ebitda di Eu 67,9 milioni, con una crescita del 22,3% Y/Y ed un Ebitda margin del 11,9% (vs 11,5% al 30 aprile 2021);

- Il Settore Business Services raggiunge un Ebitda pari ad Eu 5,7 milioni, in crescita del 94,4% Y/Y con un Ebitda margin del 9,7% (vs il 6,2% al 30 aprile 2021).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 125,9 milioni in crescita del 37,1% Y/Y, dopo ammortamenti per complessivi Eu 30,0 milioni (+21,7% Y/Y) ed accantonamenti e altri costi non monetari per Eu 11,8 milioni (+23,9% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 114,2 milioni, in crescita del 35,9%, dopo ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Liste clienti e Know-how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 11,7 milioni (+49,6% Y/Y a seguito dell’accelerazione degli investimenti in acquisizioni societarie).

Il Risultato prima delle imposte consolidato Adjusted si incrementa del 36,3% raggiungendo un totale di Eu 120,8 milioni al 30 aprile 2022. Il Risultato prima delle imposte consolidato al 30 aprile 2022 è pari ad Eu 109,1 milioni, in crescita del 35,0% Y/Y, dopo oneri finanziari netti per Eu 5,1 milioni rispetto ad Eu 3,2 milioni, in crescita a seguito dei maggiori costi finanziari figurativi relativi a debiti IFRS ed all’andamento sfavorevole della gestione cambi.

Il Risultato netto consolidato Adjusted (escludendo gli ammortamenti della Lista clienti e Know-how al netto del relativo effetto fiscale) cresce del +39,4% Y/Y, raggiungendo l’importo di Eu 86,9 milioni al 30 aprile 2022.

Il Risultato netto di competenza del Gruppo Adjusted al 30 aprile 2022 è pari ad Eu 81,8 milioni (Group EAT Adjusted Margin 3,4%), in crescita del 41,5% Y/Y rispetto ad Eu 57,8 milioni al 30 aprile 2021 (Group EAT Adjusted margin 2,8%).

La Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile 2022 è attiva (liquidità netta) per Eu 245,3 milioni in miglioramento rispetto ad Eu 197,4 milioni al 30 aprile 2021, grazie ad un Cash Flow Operativo dell’esercizio di circa Eu 150 milioni (Ebitda Cash Conversion pari al 90%) e dopo investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa Eu 120 milioni nell’esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta Reported del Gruppo al 30 aprile 2022 (calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 153,3 milioni relativi in prevalenza a pagamenti differiti di acquisizioni societarie e debiti per Opzioni di acquisto di partecipazioni verso soci di minoranza) è attiva (liquidità netta) per Eu 92,0 milioni, sostanzialmente in linea con quella al 30 aprile 2021.

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 30 aprile 2022 ammonta ad Eu 335,2 milioni in crescita rispetto ad Eu 297,4 milioni al 30 aprile 2021.

L’esercizio al 30 aprile 2022 si caratterizza anche per un consistente miglioramento delle performance ESG grazie al rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder.

Al 30 aprile 2022 il Gruppo ha generato un valore economico complessivo di circa Eu 315 milioni (+26% Y/Y), che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane con circa 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y), prolungando il trend di crescita di lungo termine che caratterizza Sesa sin dalla sua costituzione.

In sensibile ampliamento i programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y), gli investimenti per lo sviluppo delle competenze (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) ed i programmi di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori.

Grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra un forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale:

- abbattimento delle emissioni pro-capite, in contrazione del 31,8% Y/Y che passano da 1,99 tCO2 al 30 aprile 2021, a 1,36 tCO2 al 30 aprile 2022;

- incremento dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici (1,04 milioni di kWh, +314% Y/Y);

- aumento della quota di energia elettrica green acquistata da terzi (per oltre 90% del totale);

- contrazione dei consumi idrici e di risorse naturali nonché della produzione di rifiuti pro-capite, che si riducono a 0,04 tonnellate per addetto nel FY 2022 rispetto a 0,11 tonnellate per addetto nel FY 2021.

A livello di governance della sostenibilità si rileva anche l’estensione della certificazione ISO 14001 alle principali società del Gruppo, il miglioramento del rating Ecovadis a livello Silver, la conferma dei principali award di sostenibilità (Integrated Governance Index e Leader della sostenibilità 2022) e dell’adesione al Global Compact ONU.

La Società Capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, chiude l’esercizio al 30 aprile 2022 con un utile netto di Eu 17.196 migliaia, in crescita del 47,9% rispetto al 30 aprile 2021 ed una Posizione Finanziaria Netta Reported attiva (liquidità netta) per Eu 2.863 migliaia, rispetto ad Eu 5.070 migliaia al 30 aprile 2021, con un Patrimonio Netto di Eu 97.650 migliaia rispetto ad Eu 95.208 migliaia al 30 aprile 2021.

Il CdA ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci del 25 agosto 2022 (1° convocazione) e 26 agosto 2022 (ove occorra, in 2° convocazione) l’approvazione del Bilancio Integrato di Esercizio con la proposta di distribuzione di un dividendo pari a Eu 0,90 per azione, in aumento rispetto ad Eu 0,85 del precedente esercizio (con pagamento previsto in data 21 settembre 2022 e record date 20 settembre 2022) per un importo massimo complessivo pari ad Eu 13.945 migliaia.

Il Gruppo in data odierna, alla luce delle 10 acquisizioni già effettuate da inizio 2022 e di quelle in corso di valutazione nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni, conferma l’outlook favorevole per l’esercizio al 30 aprile 2023, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività in linea con il track record di lungo termine di Gruppo: CAGR revenues 2011-2022 +11,2%, CAGR Ebitda 2011-2022 +15,5%, CAGR EAT Adjusted 2011-2022 +19,5%.