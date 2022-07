Caso Ciatti, Bissoultanov non si presenta all'udienza: si teme la fuga

Il caso Niccolò Ciatti è scosso da una clamorosa novità. Rassoul Bissoultanov non si è presentato all'udienza a Girona, il suo avvocato ha detto di non sapere dove si trovi. Il timore è che sia fuggito, come riporta la stampa fiorentina. Il tribunale spagnolo ha spiccato un mandato di cattura internazionale.

Bissoultanov è stato condannato a 15 anni per aver ucciso il giovane di Scandicci con un calcio in testa in discoteca nell'agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. Oggi, mercoledì 13 luglio, avrebbe dovuto presentarsi a Girona per l'udienza di carcerazione ma così non è stato.

La legge spagnola prevede che si vada in carcere dopo la sentenza di primo grado. Oggi il giudice spagnolo avrebbe dovuto decidere per quanto tempo mandare Bissoultanov dietro le sbarre. Ha già fatto 4 anni di galera, il massimo previsto in Spagna per la carcerazione preventiva. Ma il ceceno non si trova, anche se fino alla scorsa settimana è andato a firmare regolarmente con la polizia.

Agnese Usai, legale dei Ciatti, afferma: "Rassoul Bissoultanov stamani non si è presentato perché gli era chiaro che sarebbe andato in carcere. Il suo difensore non sapeva dire nulla al giudice, non sapeva dove fosse il suo assistito, non ha esibito né certificati medici né altre giustificazioni. Ora in pratica è un latitante. Il caso è imbarazzante, è fuga annunciata".