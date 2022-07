Incendio in un campo a Lastra a Signa, muore un uomo

Gli incendi di oggi in Toscana mietono una vittima.

I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest e di Calenzano sono intervenuti nel comune di Lastra a Signa, in via di Stagno, nel pressi del parco fluviale, per l’incendio di sterpaglie con il coinvolgimento di alcune rotoballe di fieno. Sul posto presenti anche squadre AIB della Regione.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento del personale sanitario del 118 per soccorrere un uomo, per il quale il medico purtroppo ne ha constatato il decesso. Sul posto i carabinieri.