Palpeggia minorenne, denunciato 29enne: doveva essere espulso dall'Italia

Violenza sessuale verso una minorenne a Viareggio. Lunedì sera un 29enne tunisino è stato denunciato per aver palpeggiato le parti intime di una minorenne, presente assieme a degli amici in via Barellai.

La giovane è stata subito soccorsa dagli amici, che si trovavano poco più avanti, ed è stata portata sulla panchina in passeggiata dove poi è stata chiamata la polizia. Il magrebino poi è stato visto camminare poco lontano, ed è finito in commissariato per la denuncia.

È emerso che l'uomo era irregolare in Italia per cui sono state avviate le attività per il rimpatrio. Adesso si trova nel Cpr di Milano dove verrà trasferito nel paese di origine.