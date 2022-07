I vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale e il nucleo sommozzatori, sono intervenuti nel comune di Firenze in corrispondenza del Ponte San Niccolò, per il recupero di un cadavere rinvenuto in acqua nel

fiume Arno

Sul posto il gommone e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale)

Sul posto personale sanitario e Carabinieri e Polizia municipale.

Non è chiaro se sia un suicidio o una morte di altro tipo.