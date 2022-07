Street Workout Pistoia, giornata di fitness nel centro storico

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di “Street Workout Pistoia”, evento in previsione di svolgimento il prossimo 20 Luglio 2022 in Centro Storico a Pistoia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pistoia, è stata organizzata dall’ente di promozione sportiva MSP Toscana e come evidenziato alla presenza di fotografi e giornalisti dal Presidente Fabio Pientini, l’evento si rivolge a tutti gli appassionati di Fitness, ai centri sportivi del territorio e non solo: l’adesione è aperta ai gruppi ma anche in forma individuale, ovvero ogni persona interessata può partecipare in forma spontanea sottoscrivendo la quota di adesione.

“Al di là di questo semplice aspetto, che ne è la premessa - sottolinea Pientini - abbiamo organizzato questa manifestazione itinerante con l’intento di incidere a livello di valorizzazione dell’attività ludicomotoria e non in ultimo per essere promotori in modo suggestivo del contesto urbano, visto che il percorso si svolgerà nelle vie più caratteristiche della città andando a toccare i maggiori monumenti e punti di interesse della città di Pistoia.

Sia il ritrovo che l’arrivo di tutti i partecipanti sarà in piazza Papa Giovanni XXIII - Ospedale del Ceppo, con partenza prevista per le ore 20.00. Gli interessati hanno ancora tempo fino a domenica per contattare la referente di Msp Toscana Jasmine al numero 3494464870 oppure inviare una mail a toscana@mspitalia.it”

I contributor che hanno reso possibile l’evento: Rosso Veneziano, Troise Tende Pistoia, Le Forri, Farmacia San Francesco e il Bastione Mediceo Parco Ristorante. Main sponsor Motosport Cappellini Bmw Motorrad.

Un’anticipazione degli organizzatori è che, con immenso piacere, valutate le potenzialità di questa tipologia di evento itinerante, il Comune di Serravalle ne annuncia l’intenzione di svolgimento durante la fiera di settembre.

Fonte: Ufficio Stampa