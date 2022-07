Trevisan super: è toscana la nuova tennista numero 1 in Italia

Viene da Pontedera la nuova tennista numero uno in Italia. Si tratta della toscana Martina Trevisan, che di recente ha fatto molto parlare di sé arrivando in semifinale al Roland Garros. Nell'ultima classifica WTA, vale a dire il ranking femminile del tennis, l'atleta pontederese è al numero 26 ma è la prima delle italiane.

Ha superato Camila Giorgi - che toscana non è, ma spesso la si vede al Tennis Club Santa Croce sull'Arno - e adesso si gode la testa di questa speciale classifica. Fiorentina di nascita, cresciuta in Valdera e tifosa viola, Trevisan è in netta ascesa ed è una delle tenniste più in forma al momento.

In queste ore Trevisan è impegnata in un torneo in Ungheria e se la vedrà agli ottavi di finale con l'ucraina Kozlova.