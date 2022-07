Palpeggia una minorenne e scappa, denunciato 29enne

Un 29enne è stato denunciato per violenza sessuale a Viareggio. Il fatto è avvenuto alle 20 di lunedì 11 luglio. L'attenzione della polizia è stata richiamata da un gruppo di ragazzi vicino al molo viareggino.

Una giovane, minorenne, era in evidente stato di shock. Ha raccontato agli agenti che poco prima, in via Barellai, era stata incrociata da un giovane che le aveva messo una mano sotto il vestito e palpeggiato le parti intime, per poi fuggire.

La giovane è stata soccorsa dagli amici e portata su una panchina in passeggiata per riprendersi. Mentre la polizia stava ascoltando il racconto, il 29enne - di origini tunisine - è stato notato poco lontano. Avuto conferma che si trattasse proprio di lui, gli agenti lo hanno fermato e portato in commissariato, dove è stato denunciato.

Durante le fasi di identificazione, inoltre, è emerso che il 29enne era irregolare sul territorio nazionale, per cui l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per il rimpatrio e, a seguito del decreto di espulsione del Prefetto e dell’ordine di accompagnamento del Questore, il soggetto è stato accompagnato presso il CPR di Milano da dove verrà rimpatriato.