Auto investe ciclisti nel Grossetano, 4 morti e 6 feriti

Grave incidente nella zona di Braccagni a Grosseto questa mattina intorno alle 11, dove un'auto ha investito un gruppo di ciclisti. Drammatico bilancio delle vittime, quattro persone tra cui tre ciclisti e il conducente del mezzo, sono morti nell'incidente stradale avvenuto in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello. Altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui un ciclista trasferito con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale di Siena e altre cinque persone, trasportate in codice giallo all'ospedale di Grosseto.

Da quanto ricostruito dagli investigatori e da un testimone, il gruppo di ciclisti sarebbe stato travolto da un'utilitaria guidata da una persona anziana. Il conducente, residente a Montepescali nel Grossetano, avrebbe avuto un malore ed è stato poi ritrovato senza vita nel mezzo. Secondo la ricostruzione a causa del malore l'auto avrebbe invaso la corsia opposta della strada, sulla vecchia Aurelia fuori dall'abitato di Braccagni, finendo addosso alla carovana composta da 20 ciclisti. Tre i ciclisti deceduti, tra cui uno che sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo finito dopo 50 metri nel fosso laterale alla strada, mentre le altre due vittime sarebbero decedute al momento dell'impatto. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso e a carabinieri e polizia municipale per i rilievi, anche il procuratore della Repubblica di Grosseto Maria Navarro, insieme al sostituto procuratore Nicola Falco. La strada è stata chiusa al traffico.