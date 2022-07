Cadavere in Arno, proseguono gli accertamenti: disposta l'autopsia

Appartiene ad un uomo il cadavere ritrovato la notte scorsa in Arno a Firenze, in corrispondenza del Ponte San Niccolò (Qui la notizia). Si tratta per il momento dell'unica certezza degli investiagatori poiché le condizioni del corpo, probabilmente rimasto per molto tempo in acqua, non consentirebbero di fare altre valutazioni. È stata dunque disposta dal pm di turno l'autopsia e il rilievo delle impronte delle mani.

Per il recupero in Arno ieri sera sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, il gommone e il carro Speleo Alpino Fluviale, i carabinieri, il personale sanitario e la polizia municipale.