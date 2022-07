Decine di trapani e macchine fotografiche rubate trovate in una casa a Pescia

È stato trovato con decine di trapani, cuffie, cellulari, svariate macchine fotografiche professionali, tutto ritenuto oggetto di furto. I carabinieri di Montecatini hanno perquisito casa di un uomo residente a Pescia.

I militari avevano saputo di un furto appena consumato e conoscendo l'uomo hanno perquisito casa sua. Ecco cos'hanno trovato:

- 18 hard disk usati di varie marche;

- 20 cuffie wireless usate di varie marche;

- 3 casse bluetooth;

- 5 macchine fotografiche professionali;

- 9 obiettivi per macchine fotografiche;

- 5 flash per macchine fotografiche;

- 10 valigie contenenti trapani e avvitatori marca "hilti";

- 1 valigia contenente minuteria marca milwokee pack out;

- 1 macchina fotografica marca "canon" completa di obiettivo;

- 17 borse e zaini per macchine fotografiche;

- 21 paia di occhiali varie marche.

Dai primi accertamenti è emerso che la macchina fotografica marca "Canon" completa di obiettivo, risultava provento di furto su auto denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri di Figline Valdarno (FI), mentre alcuni dei materiali sopra descritti di marca "hilti" risultavano provento di furto denunciato presso la stazione Carabinieri di Montecatini Terme.

Tutta la refurtiva verrà, dunque, pian piano restituita dai Carabinieri di Pescia agli aventi diritto. Il soggetto è stato accompagnato in Caserma ove, una volta identificato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.