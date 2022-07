Dimentica il pentolino sul fuoco, incendio senza gravi conseguenze a Santa Croce

Incendio in un'abitazione di Santa Croce sull'Arno questa mattina, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, giunti nel comprensorio in provincia di Pisa poiché i colleghi del posto erano impegnati in altro intervento sul territorio, e i sanitari del 118. Da quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina dell'appartamento in via Banti, la strada che attraversa Santa Croce e che porta a Fucecchio. L'occupante dell'abitazione si sarebbe addormentato, lasciando un pentolino sul fuoco.

Nessuna conseguenza seria, né per la persona che si trovava in casa né per l'appartamento, che non avrebbe riportato danni rilevanti se non al piano cottura.