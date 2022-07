Due interventi di soccorso in mare sulla costa livornese

Due interventi di soccorso compiuti dai Vigili del fuoco del comando di Livorno sulla costa: il primo avvenuto intorno alle ore 15.15 in località Calignaia nella scogliera subito dopo il ponte, per il soccorso di una persona con un trauma alla spalla, il secondo intervento avvenuto alle ore 17:50 dove una donna è stata soccorsa presso la scogliera sottostante il ristorante Sassoscritto.

Entrambi gli interventi sono stati coordinati tra squadra di terra e il personale nautico e sommozzatori, che ha stabilizzato gli infortunati e trasportati sulla imbarcazione dei vigili del fuoco per raggiungere via mare, il molo di Antignano per affidare le persone ai sanitari del 118.