È accusato di aggressione ad alcuni negozianti, arrestato

Nella serata di ieri, i carabinieri di Abbadia San Salvatore, unitamente ai colleghi della Compagnia di Montalcino, arrestavano S.M.C., un cittadino di nazionalità polacca.

L'uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora, a seguito della presunta aggressione ad alcuni esercenti commerciali di Abbadia San Salvatore ed alla conseguente attività di indagine posta in essere dai carabinieri del luogo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Firenze.

Al termine delle formalità di rito, lo stesso veniva condotto presso la casa circondariale di Siena. Inoltre, sono in itinere ed in via di perfezionamento le pratiche volte ad ottenere l’espulsione dell’arrestato dal territorio nazionale