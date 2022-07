Torna l'Enigmistica di gonews.it 2022: edizione raddoppiata con tanti giochi

Un grande ritorno: l'Enigmistica di gonews.it 2022 è pronta per l'estate toscana.

La redazione del giornale online con sede a Empoli torna a distribuire gratuitamente i giochi per l'estate. Un'edizione che raddoppia nelle pagine e nei giochi. Ovviamente non manca il rebus di copertina, il Cruciverbone e gli unisci i puntini con luoghi tipici dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Troverete anche i Sudoku, cruciverba dedicati ai più giovani, allo sport e alla cultura, con anche delle new entry come 'S'ha a di' d'andà', ovvero il quiz su alcuni luoghi della Toscana (per gli amanti di Geoguessr) e il Crucipuzzle con tanti luoghi da cercare.

Un modo per esercitare la propria conoscenza sulla Toscana, sulla sua storia e sui personaggi storici e contemporanei. Nell'ultima pagina potete accedere alla pagina delle soluzioni tramite un pratico Qr Code

Ricordiamo che l'Enigmistica di gonews.it 2022 è totalmente gratuita.

La distribuzione è in corso nel Giro d'Empoli, nell'Empolese Valdelsa e nelle sedi dei nostri sponsor che ringraziamo per il contributo che ha reso possibile anche quest'anno la realizzazione e la pubblicazione. Qui sotto troverete i luoghi aggiornati dove potete trovare il nostro giornalino dell'estate.

Buona soluzione dei quiz a tutti!

Ecco dove trovare l'Enigmistica

Le prime copie sono state consegnate a Montelupo Fiorentino al Malagigi, al Vezzosi, al Bar Carlino, al Bar Centofiori e alle due edicole del centro.

Nel Giro d'Empoli è stata consegnata all'edicola di piazza della Vittoria, al bar Vittoria, al bar Centrale, al bar Beppino & Moreno, alla libreria Rinascita e alla libreria Nessun Dove.