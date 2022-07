Incendio questo pomeriggio a Empoli, in via del Terrafino a Monteboro. Da quanto appreso avrebbero preso fuoco alcune sterpaglie a ridosso del bosco. Le fiamme stanno creando una grossa nube di fumo visibile anche da lontano. Sul posto due squadre della Vab Limite. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l'incendio.