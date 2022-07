Veicolo in fiamme in Fi-Pi-Li, code a San Miniato

Code, code e ancora code. Giovedì 14 luglio per chi transita sulla Fi-Pi-Li è una giornata infernale. Dopo l'incidente di prima mattina a Pontedera, è scoppiato un incendio - senza gravi conseguenze - nel Cuoio.

A San Miniato in superstrada un veicolo è andato in fiamme. I motivi del rogo sono ancora da chiarire, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento del mezzo. Il veicolo stava andando in direzione mare, l'incendio è avvenuto circa un chilometro prima dello svincolo di San Miniato.

Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme, l'incendio per ora non sembra di grande entità. Presente anche la polizia stradale che ha interrotto temporaneamente la circolazione, che dovrebbe riprendere nel giro di pochi minuti. Si registrano comunque due chilometri di coda.