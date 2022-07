Incidente a Bottegone, fuggitivo identificato e multato

Nella serata di sabato 9 luglio, nella frazione di Bottegone si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolta un'autovettura e un motociclo. A seguito dell’incidente, il conducente del motociclo ha riportato lesioni gravi, mentre quello dell'autovettura si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Le indagini svolte dal personale della Polizia Municipale hanno permesso di risalire al conducente dell'autovettura, un cittadino di 34 anni. Convocato dall'ufficio sinistri di via Pertini e messo di fronte all’evidenza dei fatti, l’uomo non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità. Per tali ragioni è stato deferito all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e fuga su incidente stradale. Inoltre, per omessa precedenza, è stata comminata la sanzione amministrazione di 222 euro e 15 punti decurtati dalla patente di guida.