Era al Mengo Festival di Arezzo quando è stata molestata da un 40enne di zona in stato di ebbrezza. La ragazza ha subito denunciato il fatto alla polizia mentre il concerto era ancora in atto e l'uomo è stato fermato e portato in questura. La ragazza, assieme alle amiche, ha così potuto sporgere denuncia ed è scattato il codice rosso come stabilisce la legge che prevede un'accusa di violenza sessuale.