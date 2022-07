Muore 16enne in una casa di accoglienza per minori

Una 16enne è stata rinvenuta cadavere in una struttura in cui era ricoverata ad Aulla, una casa di accoglienza per minori della Levante, ex Serinper, finita alle cronache per l'inchiesta su corruzionee presunti maltrattamenti verso gli ospiti. I carabinieri stanno effettuando degli accertamenti in Lunigiana dopo il terribile fatto della nostte scorsa. Per l'inchiesta Serinper la procura ha chiesto 11 rinvii a giudizio. Coinvolti sia politici che dipendenti pubblici. Sarà il gip a decidere.