Perde il portafogli a Pisa, l'appello dell'82enne: "Dentro c'era tutta la mia vita"

“Aiutatemi a ritrovare il portafogli. C’erano i ricordi di una vita”. È l’appello e la richiesta di aiuto di Luciano Tosi, pensionato pisano di 82 anni, che da alcuni giorni non si dà pace dopo essersi accorto di aver smarrito il portafogli. “Non mi interessa nulla dei soldi o dei documenti – racconta -; sono invece assai disperato perché c’era tutta la mia vita lì dentro”.

Luciano per molti anni ha lavorato in Aeroporto e nel suo portafogli conservava con orgoglio diverse fotografie e ricordi di quel periodo che amava tirar fuori spesso per rammentare il passato o rispolverare qualche aneddoto riguardandoli con la moglie, i nipoti o gli amici. Adesso, questa perdita lo addolora e lo ha provato fortemente anche nel morale.

“Quei ricordi non hanno valore per nessuno se non per me. Perciò spero tanto che qualcuno di buon cuore ritrovi il mio portafogli e me lo faccia riavere”, spiega Luciano che nel frattempo ha comunicato il fatto alla Polizia.

“Mi basta che almeno le foto e i ricordi personali vengano messi in una busta e recapitati in qualche modo in Questura oppure al bar da Lilly sul Viale delle Piagge”. Questo bar è difatti una tappa quotidiana nelle abitudini di Luciano e lo è stata, oltre alla zona di via Pungilupo e di Ghezzano al “Globo Verde” anche nel giorno in cui ha smarrito il portafogli.

“Confido molto nel passaparola – conclude Luciano - e ringrazio chi vorrà aiutarmi in questa ricerca per acquietare in qualche modo questo mio piccolo dolore”.