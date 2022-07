Violenza sessuale a Gallipoli, tra gli arrestati un ventenne di Vinci

Tra i due arrestati per violenza sessuale in un locale di Gallipoli c'è anche un 21enne di Vinci. Lo riporta il quotidiano La Nazione, spiegando che questa mattina ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto per Giulio Pantanelli e l'altro arrestato, Luigi Capasso di 26 anni, residente a Firenze.

I due sono stati trasferiti nel carcere di Lecce dopo l'arresto da parte dei carabinieri di Gallipoli. La ricostruzione dei fatti vede al centro la 20enne belga che sarebbe stata violentata in una cabina dello stabilimento del Beach Club di Gallipoli. I due sarebbero stati ubriachi e avrebbero costretto la giovane ad avere un rapporto non consensuale. La giovane è stata soccorsa e prima di finire al pronto soccorso ha indicato i due fiorentini.

Quest'oggi il gip dovrà decidere sulla custodia cautelare in carcere.