Falso addetto rapina anziana per 50mila euro nel giorno dell'intervento Acque

Sarebbe valsa 50mila euro la rapina in una casa in zona ospedale a Pontedera ai danni di una 80enne, nel giorno dell'intervento programmato di Acque Spa che ha fermato l'erogazione idrica in quasi tutta la città. Lo riporta Il Tirreno, a farne le spese è una donna di 80 anni che si è vista di fronte un falso addetto del servizio idrico che con la scusa di controllare se tutto fosse a posto le ha spruzzato in volto un liquido per stordirla. Il bottino sarebbe stato appunto di decine di migliaia di euro tra contanti, orologi e gioielli. Una volta dato l'allarme, sono giunti i carabinieri che hanno fatto partire le indagini.