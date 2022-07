Furti nei supermercati tra Lucca e Firenze, arrestato

Un 35enne è stato arrestato a Lucca per un furto in un supermercato. L'uomo, di origini romene e proveniente da Genova, è stato messo in manette dalla polizia nel pomeriggio di giovedì 14 luglio.

In zona San Concordio gli addetti alla vigilanza del supermarket si sono resi conto che il 35enne stava nascondendo della merce in un marsupio. Alla cassa ha pagato solo una bottiglia di vino ma aveva nascosto prodotti per 250 euro.

Aveva con sé anche le chiavi di un'auto, parcheggiata nelle vicinanze, in cui sono stati trovati molti pacchetti dello stesso supermercato con all'interno scontrini di supermercati di Prato, Firenze e Pistoia: gli scontrini non corrispondevano alla reale quantità di merce contenuta nei sacchetti, il cui valore deve essere quantificato. L'uomo è stato arrestato.