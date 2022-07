È morto Nazzareno Bisogni, capo ufficio stampa della Cgil Toscana

Un collega stimato che per 25 anni ha svolto un lavoro egregio all'interno della Cgil Toscana come ufficio stampa, andando a coprire anche la comunicazione per la Fondazione Caponnetto. Il giornalismo fiorentino e toscano piange Nazzareno Bisogni, cronista 73enne scomparso ieri. Originario dell'Umbria, viveva a Scandicci e aveva fatto della sua passione per il giornalismo il suo vivere, prima con radio e tv locali, poi nel maggiore sindacato toscano. Poi un grave male che in pochissimo tempo lo ha travolto e lo ha portato via dall'affetto dei cari. I funerali si dovrebbero tenere in Toscana. Alla famiglia e ai colleghi il cordoglio della redazione di gonews.it per il lavoro condiviso assieme.