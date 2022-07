Presunta violenza sessuale a Gallipoli, domiciliari per i due fiorentini

Sono stati disposti i domiciliari per Giulio Pantanelli, 19enne di Vinci (non 20enne come inizialmente riportato) e Luigi Capasso, 26enne residente a Firenze, indagati per violenza sessuale e lesioni aggravate dopo una serata in un beach club di Gallipoli, in Puglia, ai danni di una turista 20enne belga. Lo riportano le cronache locali.

L'udienza tenutasi ieri ha portato alla convalida dell'arresto. I due hanno negato quanto accusato e hanno affermato che dopo un primo approccio tra Capasso e la ragazza, i due si sarebbero portati nel bagno delle donne e avrebbero consumato un rapporto sessuale per circa 3-4 minuti. Poi sarebbe entrato Pantanelli e la giovane li avrebbe chiamati a consumare un rapporto a tre.

Opposta la versione della parte lesa. Sarebbe durato ben 20 minuti il rapporto non consensuale, nel quale la giovane sarebbe stata abusata 5 volte, con la bocca tappata per evitare di urlare e chiedere aiuto. Un'amica della vittima avrebbe poi trovato la ragazza in condizioni di sofferenza, con sangue sul wc e ciocche di capelli. Quando la ragazza ha chiesto aiuto, i due imputati, in stato di ebbrezza, hanno rischiato di essere linciati dai presenti nel locale.