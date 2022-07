Quasi 700 g di droga alla Fortezza da Basso trovata dalla polizia

Servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato disposto dal Questore della provincia di Firenze ieri sera al Parco della Cascine e alla Fortezza da Basso.

L’Unità cinofila della Polizia di Stato ha rinvenuto, alla Fortezza, quasi 90 grammi di hashish e 5,22 di marijuana nascoste nelle aree verdi, mentre alle Cascine gli agenti impegnati nei controlli hanno rinvenuto 591 grammi di hashish, tutto sequestrato a carico di ignoti.

Sempre nel Parco delle Cascine, intorno alle ore 20.30, una pattuglia ha sottoposto a controllo un cittadino di origine nigeriana di 25 anni seduto su una panchina in prossimità del giardino della Catena. L’uomo è stato trovato in possesso di 3,88 grammi circa di eroina, suddivisa in dosi, che aveva inizialmente cercato di occultare nella bocca.

Il 25enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spacci di sostanza stupefacente.