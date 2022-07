Disarticolata rete di spaccio all’Isola d’Elba, 5 misure cautelari e un arresto in flagranza

Ulteriore colpo inferto al traffico di cocaina da parte della Procura della Repubblica di Livorno e della Guardia di Finanza. È stata disarticolata una importante organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga sull’intero territorio dell’Isola d’Elba che vedeva al suo vertice due pluripregiudicati i quali, per i loro affari illeciti, si avvalevano di una coppia di coniugi titolari di una rivendita di moto.

Dalle prime ore di ieri mattina, infatti, ha avuto luogo nella principale isola toscana una vasta operazione della Compagnia di Portoferraio che, con i cani-finanziere Giambo, Brooke e Jerome, ha notificato l’obbligo di dimora a carico di cinque persone. Inoltre, nel corso del blitz è stato arrestato in flagranza un ulteriore spacciatore poiché trovato in possesso di 44 grammi circa di cocaina e di 5 dosi preconfezionate da un grammo l’una sempre di cocaina. Sono 11 complessivamente le persone oggetto delle indagini e delle perquisizioni nel contesto delle quali sono stati rinvenuti ulteriori panetti di hashish, 2 da 100 grammi l’uno, e 35.000 euro in rotoli di contante.

Le indagini

Le misure sono il frutto di investigazioni lunghe e complesse, iniziate nel marzo 2020, portate avanti con l’ausilio di attività tecniche audiovisive e con una serie di blitz sempre effettuati dalla GdF di Portoferraio, tra i quali quello che ha avuto come epilogo l’arresto del titolare della rivendita moto, trovato in possesso nel luglio 2020, in una delle fasi delle indagini, di 35 grammi di cocaina.

In base a quanto finora preliminarmente ricostruito, il “quartier generale” dei traffici illeciti di stupefacenti, finalizzati allo spaccio e al consumo della droga, sarebbe stato stabilito a Portoferraio all’interno dell’attività commerciale di rivendita e noleggio di moto, da dove la cocaina veniva poi distribuita ai “pusher” che a loro volta la spacciavano “al dettaglio” nelle strade e nelle piazze dei vari comuni elbani.

Le misure cautelari hanno colpito oltre che gli uomini al vertice della organizzazione anche le rispettive mogli e/o conviventi che hanno avuto un ruolo determinante nella gestione dei rapporti utili alla consegna e al pagamento della cocaina.

Nell’ambito infine delle medesime indagini sono stati nel tempo identificati 23 acquirenti/utilizzatori di droga, segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Livorno per uso/consumo di stupefacente