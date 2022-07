Lavori in corso a Pietrasanta: riflettori puntati sulle scuole di Strettoia

“Anche quest'anno, grazie all'ottima programmazione dell'ufficio tecnico comunale – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – siamo riusciti a far coincidere la fine delle attività didattiche e l'inizio dei tanti interventi previsti sui nostri plessi scolastici, in modo da non interferire sulla scuola e le sue necessità”.

Riflettori puntati su Strettoia: qui, sono iniziati da pochi giorni i lavori alla scuola dell'infanzia “Salgari” (impegno da circa 200 mila euro) per bonificare la pavimentazione interna delle classi. Sempre nella frazione, nuovi interventi alla primaria “Mutti”, già riqualificata sotto il profilo dell'efficientamento energetico con un investimento da 430 mila euro, al quale hanno partecipato, oltre al Comune, anche Regione Toscana e Gse, il Gestore dei servizi energetici: “Grazie alle indicazioni raccolte dal personale scolastico – conferma Marcucci – ora andiamo a mettere in sicurezza la parte esterna, giardino e marciapiedi, dove i bimbi trascorrono le ore di gioco e ricreazione”.

“Un progetto che abbiamo condiviso con la comunità scolastica, prima dell'inizio dei lavori – aggiunge l'assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – per verificarne la rispondenza alle varie necessità espresse dai frequentatori quotidiani della sruttura, durante le tante occasioni di confronto che abbiamo avuto. Siamo ancora più soddisfatti, quindi, di riconsegnare a Strettoia una scuola elementare nuova, efficiente nei consumi e sicura in ogni sua articolazione”.

Lavori in programma anche alle scuole “Pascoli” di Porta a Lucca, dove verranno sistemati infissi e allestimenti interni dell'aula magna.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa