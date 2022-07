Maxi tamponamento in Fi-Pi-Li, 12 auto coinvolte. Strada chiusa

Maxi tamponamento, questa mattina, sulla Fi-Pi-Li. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9, tra Pontedera e Ponsacco in direzione Livorno, al Km 50. Int utto sono rimaste coinvolte ben 12 auto, di cui una si è ribaltata. Ci sarebbero alcuni feriti, ma fortunatamente non sarebbero gravi.

Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi. Al momento la Fi-Pi-Li in direzione mare è chiusa temporaneamente per consentire le attività di soccorso e messa in sicurezza.