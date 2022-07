Incidente mortale questa mattina sulla SP Montalbano nel comune di Pistoia. Un'auto è finita fuori dalla sede stradale per motivi ancora da chiarire. Un uomo, 43 anni, è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, che hanno estratto il corpo del 43enne, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Il medico del 118 non ha potuto che constatarne il decesso.