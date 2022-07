Uomo morto di infarto in albergo, donna in fin di vita per le botte ricevute

Un uomo morto di infarto, una donna in fin di vita per le botte ricevute. È il tragico bilancio di una lite, o forse di un gioco erotico finito male, avvenuta in una camera di albergo, a due passi da Ponte Vecchio, nel cuore di Firenze, intorno alle 9 di questa mattina. Da quanto appreso i due sarebbero una coppia inglese, un uomo di 40 anni e una donna di 45, arrivati ieri sera a Firenze. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata all'ospedale di Careggi. I soccorsi l'hanno trovata priva di coscienza. Arrivata in ospedale si sarebbe risvegliata, ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le lesioni riportate.

Le ipotesi al vaglio dalla polizia intervenuta su posto sono appunto quelli della violenta lite, o forse di un gioco erotico finito male. Secondo le prime ricostruzioni, le urla provenienti dalla loro stanza avrebbero richiamato l'attenzione del personale degli altri ospiti dell'hotel, quindi è stata avvisata la polizia.