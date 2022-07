Al Silos Granario tutto pronto per 'TEDxLivornoSalon Senza Barriere'

Mercoledì 20 luglio alle ore 20 al Silos Granario del porto (piazzale dei Marmi 12) si terrà l'evento "TEDxLivornoSalon Senza Barriere".

Realizzato dall'associazione culturale Livorno 2020 con il patrocinio del Comune di Livorno, in collaborazione con Porto Immobiliare Srl e grazie al supporto dei partner del progetto TEDx a Livorno: Banca Etica, Simurg Ricerche Srl, Wondersys Srl, l'iniziativa prevede la visione di tre video TED (Tecnologia, Entertainment, Design) sul tema dell'architettura e degli spazi urbani, seguiti dall’intervento dell’amministratore di Porto Immobiliare, Lorenzo Riposati, responsabile del lavoro di recupero del Silos Granario. Il dibattito finale con il pubblico concluderà la serata.

“Il titolo TEDxLivornoSalon Senza Barriere – dichiara Luca Leonardini presidente dell'associazione Livorno 2020 - è ispirato al luogo che ospita l’evento. Il silos è la rappresentazione fisica del concetto di barriera, il simbolo della separazione, della divisione, dell’esclusione, ovvero il contrario di tutto ciò che auspichiamo: un mondo 'senza barriere'.

Il Silos Granario di Livorno è un edificio storico simbolo della città, che stimola la curiosità e l’interesse di molti livornesi, abituati a vederlo solo da fuori, e un biglietto da visita con cui Livorno si presenta a chi viene dal mare.

Abbandonato per oltre 30 anni, è stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione realizzato da Porto Immobiliare. Da luogo chiuso è tornato ad essere un luogo accessibile che stimola i partecipanti all’evento a superare barriere fisiche e soprattutto culturali di una città che ha tutte le potenzialità per diventare un riferimento nel Mediterraneo”.

Gli eventi TEDxLivornoSalon sono brevi eventi organizzati e gestiti in autonomia dall'associazione culturale Livorno 2020, di volta in volta in luoghi diversi della città per agevolare la conoscenza del progetto TEDx a Livorno e aggregare le energie che condividono la propensione al cambiamento culturale e tecnologico.

Dal 2018 l'associazione ha realizzato numerosi eventi patrocinati dal Comune di Livorno in luoghi come l'Acquario, il Palazzo Pancaldi, il Teatro Vertigo, il The Cage, la Goldonetta.

