Offerte di lavoro da Empoli e Fucecchio: come candidarsi

OPERAIO/A CARICO MANOVIA ESPERTO

La risorsa sarà inserita all'interno del team aziendale e si occuperà di attività di produzione, nello specifico di organizzare il carico della manovia secondo le bolle di lavoro. I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza maturata nella mansione

ottima manualità

precisione

disponibilità fin da subito

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_carico_manovia_esperto_125266/it/

MAGAZZINIERI MULETTISTI

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazzinieri-mulettisti-126728/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A - CONTABILE

La risorsa sarà inserita all'interno di un ufficio giovane e dinamico (coordinata da un valido responsabile) si occuperà:

- del controllo di gestione e performance azienda,

- della gestione del ciclo dell'ordine, sugli acquisti, contabilità attiva e passiva

- gestione di tutti i clienti e fornitori

- inserimento fatture

- liquidazione IVA, ritenute d'acconto, fiscalità, reportistica al consulente del lavoro

- supporto e reportistica allo studio contabile esterno.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

Diploma di ragioneria

Consolidata esperienza nel ruolo, maturata presso aziende strutturate e ben organizzate;

Ottima conoscenza della partita doppia e della contabilità analitica e industriale;

Conoscenza dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi;

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativoa--contabile-126734/it/

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

La risorsa dovrà essere in grado di gestire tutte le attività inerenti all’ufficio acquisti, gestione degli ordini, gestione dei fornitori. Assicurare, attraverso opportune trattative con il fornitore, le migliori condizioni di acquisto, in termini di prezzo, mezzo di pagamento e termini di consegna.

Per questa posizione è considerato un requisito preferenziale il possesso di un diploma di perito meccanico.

Costituisce un requisito fondamentale l'aver maturato una buona esperienza in ambito metalmeccanico in ruoli affini a quello ricercato.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_ufficio_acquisti_123782/it/

ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE MECCANICA

La risorsa si occuperà di svolgere lavori di manutenzione e riparazione su automezzi e gru.

La risorsa ideale è in possesso di un diploma di perito meccanico o elettrotecnico e dimostra interesse per il mondo della manutenzione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-alla-manutenzione-meccanica-126882/it/

APPRENDISTA MANOVIA CALZATURIFICIO

Il/la candidato/a sarà inserito in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura, rifinizione e carico manovia. I/le candidati /e ideali devono presentare:

- ottime doti di manualità

- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/apprendista_manovia_calzaturificio_122185/it/

