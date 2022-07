Finanziamenti a Castelfranco, dalla torre campanaria ai sentieri delle Cerbaie

Nel bilancio di previsione 2022-2024 a Castelfranco le voci che riguardano gli investimenti sono corposi rispetto agli anni precedenti, anche grazie all'arrivo dei fondi del Pnrr dopo le difficoltà della pandemia.

Grazie ai fondi del PNRR, pari a circa 2.322.000 euro a fondo perduto, ai finanziamenti regionali di 1.117.000 euro, ai finanziamenti statali della Legge di Bilancio di 509.000 euro e con un investimento interno pari a 300.000 euro, è stato stilato un piano di opere pubbliche davvero consistente.

I principali finanziamenti sono:

- Ricostruzione della fognatura bianca di via Usciana (300.000 €)

- Interventi di adeguamento strutturale sismico e impiantistico della palestra scolastica di piazza Mazzini nel Capoluogo (€ 307.000 oltre a € 50.000 a fondo perduto per la progettazione esecutiva)

- Manutenzione straordinaria/riqualificazione di piazza Garibaldi finalizzata alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali (€ 250.000 oltre a € 30.000,00 per la progettazione esecutiva)

- Manutenzione straordinaria della viabilità della vecchia via Usciana e dei ponti sui fossi (€ 290.000 oltre a € 39.000 a fondo perduto per la progettazione esecutiva)

Opere per il ripristino in sicurezza di diversi tratti della viabilità comunale per l’importo di circa 1.150.000 euro. Tra questi: il rifacimento fondo stradale per la messa in sicurezza di via Iserone e via S. Aleramo, la manutenzione straordinaria di viabilità comunale compreso percorsi pedonali nel capoluogo (piazza Mazzini, via di Vittorio, via Rosselli ed altre), l’adeguamento marciapiede in via Togliatti a Orentano, il risanamento delle sede stradale e realizzazione tratti di marciapiedi in via Ponticelli a Orentano.

Il Comune di Castelfranco, tramite APES SpA, ha partecipato al programma regionale di riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica finanziato dalla misura del PNRR – “Fondo complementare - programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” ottenendo un finanziamento di 350.000 euro per interventi di efficientamento di due immobili di via V. Emanuele II e via Puccinelli, per 20 alloggi e con la riqualificazione a servizi collettivi dell’area cortile del complesso di via Puccinelli. Tali interventi vanno a sommarsi a quelli già ammessi dalla Regione per gli immobili di via Guerrazzi e di via Solferino-D’Azeglio per l’importo di 260.000 euro.

Sul piano della riqualificazione del patrimonio comunale sono state perseguite anche tutte le linee di finanziamento regionali che, richiedendo sempre un cofinanziamento, sono state integrate con altre risorse sia comunali che di provenienza statale o anche privata.

Per le opere di manutenzione straordinaria della Porta a Vigesimo - Torre Campanaria, i cui lavori sono in fase di avvio, si è ottenuto il contributo regionale di oltre € 192.000 che è stato integrato con il contributo di € 40.000 concesso dalla Fondazione CRSM-Credit Agricole.

Per i lavori di efficientamento del Palazzo Comunale il contributo regionale di 65.000 euro si integra con il fondo statale di € 90.000 per l’annualità 2023 e con la richiesta di contributo a GSE- Conto termico.

Sulla linea di finanziamento relativa alla riqualificazione delle aree urbane connesse ai luoghi del commercio, dopo i contributi di 30.000 euro per l’illuminazione dei Chiassi e delle porte e di 40.000 euro per il collegamento piazza XX Settembre e viale Italia con il rifacimento del collegamento ciclopedonale su via Petrarca, è in corso di candidatura il progetto per un secondo lotto del progetto generale di piazza Garibaldi.

Per la prevenzione degli incendi boschivi, è previsto un adeguamento della sentieristica delle Cerbaie è stato ottenuto un contributo regionale di oltre 128.000 euro, a cui seguirà uno scorrimento della relativa graduatoria per giungere a circa 400 mila euro complessivi.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa