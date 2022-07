Vasto incendio in Versilia, 5 elicotteri sul posto da ore

I vigili del fuoco del comando di Lucca con il supporto di squadre provenienti dai comandi di Firenze, Prato, Livorno, Massa e Pistoia, sono a lavoro dalle 21:30 per un vasto incendio di bosco che sta coinvolgendo la località di Bozzano una frazione del comune di Massarosa.

Al momento sono impiegate circa 50 unità di vigili del fuoco. A fronte della grave situazione si è reso necessario evacuare preventivamente circa 40 persone dalle proprie abitazioni di Bozzano e dalle prime luci dell'alba stanno operando 3 elicotteri ed i 2 canadair per fermare l'avanzata delle fiamme.

Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio, la zona impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il contenimento del fuoco. Il leggero vento di nord-est che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento e in questo momento le fiamme sono arrivate a minacciare alcune abitazioni presidiate dai vigili del fuoco.

La bretella Lucca- Viareggio e stata chiusa e riaperta per precauzione varie volte perché il fumo ha invaso la carreggiata. E’ stato attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con impiego di personale specializzato e l'incendio è stato diviso in settori , in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia per chiudere evento.

Sul posto opera anche una squadra Gauf che con azioni mirate e pianificate applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di fiamma.

Al momento non ci sono persone ferite. Per le persone che hanno lasciato le loro abitazioni in queste ore e per chi ha necessità di assistenza il numero da contattare è lo 0584/939767

Allestito nei pressi della piscina comunale Unità Comando Locale per la gestione dell’intervento.