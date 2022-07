Alival, Nardini e Fabiani: “Reindustrializzare il sito toscano”

Lunga riunione, ieri a Roma, del tavolo interregionale tra Toscana e Calabria dedicato alla vicenda Alival, l’azienda del latte che la proprietaria, la multinazionale francese Lactalis, intende liquidare chiudendo due stabilimenti nelle due regioni, per la Toscana quello di Ponte Buggianese (Pt) e la per la Calabria quello di Reggio. Al tavolo per la Regione l’assessora al lavoro, Alessandra Nardini – che il tavolo ha coordinato e promosso con la sua omologa della Calabria, la vicepresidente Giuseppina Pinci – e Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali.

Al tavolo anche gli enti locali toscani e calabresi interessati – collegati in remoto il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi e la vice sindaca di Cinigiano Orietta Barzagli, in relazione ai prospettati licenziamenti nel sito di Santa Rita.

Presenti le organizzazioni sindacali nazionali, toscane e calabresi, le rsu e l’azienda (Nuova Castelli – Alival e i rappresentanti della proprietà, Lactalis), impegnati in un confronto lungo, durato dalle 15 alle 19 e trenta circa, e a tratti aspro.

“Insieme alla Regione Calabria anche nell'incontro di ieri abbiamo ribadito il nostro no ai licenziamenti e alla chiusura dei due stabilimenti; la nostra priorità resta la salvaguardia dei posti di lavoro e la continuità produttiva - afferma Nardini -. L’azienda ha illustrato il piano industriale e ribadito la decisione di chiudere i due siti. Tuttavia dopo ore di discussione ha acconsentito alla richiesta, posta da istituzioni e organizzazioni sindacali, di mettere in campo un percorso che preveda due binari paralleli: da un lato l'attivazione di un tavolo sindacale unitario per confrontarsi sul piano sociale e dall'altro due tavoli regionali distinti partecipati da istituzioni, sindacati e azienda, per individuare soluzioni di reindustralizzazione. Questi due percorsi paralleli dovranno confluire nel tavolo interregionale che continueremo a mantenere attivo insieme alla Calabria”.

“Verificheremo la concretezza reale delle pur apprezzabili aperture dell'azienda al tavolo regionale per la reindustrializzazione con l'obiettivo di dare continuità produttiva e occupazionale allo stabilimento di Ponte Buggianese – dichiara Fabiani -. Lactalis è chiamata a sostenere convintamente il processo di reindustrializzazione mettendo in campo relazioni, misure e risorse per una loro uscita ordinata e per trovare un altro player industriale disponibile a subentrare e a investire per il rilancio del sito. Su questi presupposti sia Lactalis che il nuovo potenziale investitore troveranno nelle istituzioni pieno supporto”.

