Let's festival, musica a Castelfranco: attesissimi gli empolesi BNKR44

Quella del 2022 sarà l’edizione della ripartenza, dopo un anno di stop e di una "versione slim", torna a Castelfranco di Sotto il LET’S FESTIVAL 2022 con due serate a tutta musica il 22 e 23 luglio 2022.

Dopo l'esperimento "OLTRE.TUTTO LET'S" dello scorso anno, che ha permesso di non far mancare all'estate castelfranchese intrattenimento, buona musica e socialità e lo slittamento del 2020, soppiantato dalla serie di dirette Instagram "LET'S STAY HOME", il "LET'S FESTIVAL" ritorna con la terza edizione. La due-giorni musicale avrà luogo a Castelfranco di Sotto nella sua cornice naturale, l'Orto di San Matteo.

La formula già collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada, un'assoluta autorità nell'organizzazione di eventi musicali (e non solo). L’iniziativa è organizzata dall'Associazione Ass.ediati con il patrocinio e contributo del Comune di Castelfranco di Sotto.

Venerdì 22 luglio salirà sul palco cmqmartina e sabato 23 luglio sarà la volta degli attesissimi BNKR44.

Due serate davvero uniche, che richiameranno un ampio pubblico, soprattutto di giovani.

cmqmartina ha poco più di vent’anni e vive a Monza. È cresciuta ascoltando Celentano ed Elisa alle medie (alla fine non è molto tempo fa), per poi aver scoperto i Beatles e subito dopo Franchino. Un mix di influenze sonore che l’hanno portata a trovare la sua personalissima strada nella musica. Nel 2020 si è fatta conoscere dal grande pubblico, prendendo parte alla 14esima edizione di X Factor, dove ha presentato i due singoli Serpente e Sparami, entrambi classificatisi nella hit parade nazionale. Si è classificata al sesto posto, venendo eliminata durante la quinta puntata senza poter accedere alla semifinale. Ora ha tre dischi all’attivo, 130mila followers che la seguono sui social e oltre 10 milioni di visualizzazioni in streaming. Ottimi risultati per chi ha appena cominciato.

Il BNKR44 è un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma, fondato nel 2019 a Villanova, una frazione in provincia di Firenze. Composto da Erin, Piccolo, Faster, Jackson, Caph e Fares. Con l’album “Farsi male a noi va bene” ( uscito a novembre 2021) il gruppo si è imposto nella nuova scena musicale italiana con una proposta fresca e coinvolgente, sia in studio che dal vivo. Il nuovo singolo “So chi sei”, primo ufficiale della loro storia, apre un nuovo capitolo nel loro percorso, una sorta di “impresa pop” difficilmente etichettabile.

L’Orto di San Matteo ospiterà 4 macro aree: l’Area Musica, l’Area Food, l’Area Arte e l’Area Market.

Area Musica

Il cuore pulsante dell’evento, l’elemento dal quale tutto si sviluppa, è la musica. In entrambe le giornate, a partire dalle ore 18, inizieranno i concerti.

Nella prima serata di venerdì 22 luglio, cmqmartina sarà preceduta dalle esibizioni di Memento, Nòe, Sgrò e Ilaria. Il concerto di sabato 23 dei BNKR44 sarà invece anticipato sul palco da Darrn, DJstivo, Fonni, Ladybrockett. A seguire entrambe le serate, la musica continua con dj set selezionati, per continuare a ballare e godersi la serata.

AreaFood

Per mangiare ci sarà l’imbarazzo della scelta e davvero tanti sapori da scoprire. Basterà lasciarsi guidare dalla curiosità e ovviamente dai propri gusti. Nell’area dedicata al cibo saranno presenti food truck, simpatici camioncini che metteranno alla prova tutti i palati. Per il beverage ci sarà uno stand per bevande e drink gestito dall’Associazione Ass.ediati.

AreaArte

Il festival è arricchito anche da uno spazio dedicato all’arte grazie alla partecipazione di numerosi artisti locali under 30 che sperimentano la creatività in varie discipline. Un’area espositiva dove saranno visibili le fotografie a colori di Carlotta Di Sandro e quelle in bianco e nero di Matteo Dei, le stampe create con la tecnica del collage di Madeinmind, le illustrazioni di Hucc e Daniele Mariti e i quadri di Libicocco Art. Inoltre Daniele e Libicocco realizzeranno live painting per impreziosire il loro contributo.

Area Market

Per arricchire questa edizione del festival è stata introdotta un’intera zona dedicata al market a cura di The Market BBB e l’associazione La Stazione/ Gare du Vintage. Verrà allestito più di un semplice mercatino, dove gli espositori scelti e coinvolti proporranno una grande varietà di articoli: dal vintage sportivo ai vestiti di seconda mano, dalla bigiotteria artistica alle creazioni artigianali.

"Siamo felici di dare il nostro supporto ad una manifestazione che sta crescendo, alzando ogni anno il livello degli artisti che ospita – ha commentato l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini - . È bello che un gruppo di ragazzi appassionati di musica e muniti di grande spirito d’iniziativa s’impegni per coinvolgere la fascia più giovane della comunità, dedicandosi anima e corpo a questo Festival che quest’anno vuole richiamare pubblico anche da fuori regione".

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere la musica al centro del Let’s Festival – hanno commentato gli organizzatori dell’Associazione Ass.ediati - . Un luogo aperto, di condivisione e socialità, dove la ricerca musicale e artistica possano trovare un giusto spazio di espressione. Quest’anno, con la collaborazione con Musicastrada, abbiamo voluto fare quello scalino di crescita in più, mettendo in cartellone nomi di un certo richiamo e allargando la portata dell’iniziativa ad un ambito non solo locale. È una vera e propria scommessa! Noi ci crediamo".

I biglietti

Venerdì 22 luglio - Ilaria, Sgrò, Nòe, Memento, cmqmartina: €5

Sabato 23 luglio - Ladybrockett, Fonni, DJstivo, Darrn, bnkr44: €10

I biglietti sono acquistabili su Dice Italy (https://dice.fm/) a un prezzo ribassato: in caso di disponibilità poco prima dell’inizio delle serate infatti verranno venduti in cassa con una piccola maggiorazione di 2 euro.

Media partner: Uau Magazine e RadioEco Unipi

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa