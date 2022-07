Il Palazzo Senza Tempo vince il Novum Design Award 2022

Il Palazzo Senza Tempo ha vinto il Novum Design Award 2022 nella categoria Architectural Design. Il Novum Design Award è un riconoscimento di un design di alta qualità. Un premio che va allo studio Mario Cucinella Architects e che rende orgogliosa una comunità intera, quella di Peccioli, che vede il suo palazzo di via Carraia entrare di diritto nel vertice dell'architettura mondiale.

Il Novum Design Award nasce in Finlandia e – in poco tempo – è diventato uno dei più ambiti concorsi di design al mondo: i progetti vengono attentamente valutati da una giuria nella loro qualità, innovazione e autenticità. Il progetto del Palazzo Senza Tempo, per i premi 2022, si è visto riconoscere il Golden Award, il più prestigioso di quelli inseriti nella categoria Architectural Design.

Peccioli, con il suo Palazzo Senza Tempo entra, così, nel vertice dell'architettura mondiale. Per l'edizione 2022, solo per citarne alcuni, tra i Golden Award ci sono Niigata, la cui prefettura in Giappone conta 2,4 milioni di abitanti. Un altro riconoscimento pari a quello del progetto di Mario Cucinella è quello di Vienna, con un edificio legato alla multinazionale Ikea. Il giro del mondo del premio, poi, passa anche dalla Cina, Taiwan, Messico e Ucraina. In ogni caso, per la categoria di progettazione architettonica, Peccioli è l'unica realtà italiana a essere inserita, tramite lo studio bolognese di Mario Cucinella, tra le città premiate.

Questa la descrizione del progetto nella quale c'è anche la motivazione del premio che è stato ufficializzato il 15 luglio scorso, neanche due settimane dopo i festeggiamenti per il primo anno dall'inaugurazione del 1° luglio 2021. "Il progetto architettonico mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici, recuperare il patrimonio storico cittadino e promuovere la creazione di nuove attività commerciali e culturali. Distribuiti su più livelli, gli elementi vecchi e nuovi del complesso del palazzo comprendono appartamenti, gallerie per mostre temporanee e permanenti, spazi di studio e co-working, una biblioteca multimediale e una spettacolare terrazza o piazza a sbalzo di 600 mq, proiettata sul paesaggio oltre. Le facciate degli edifici rinnovati incorporano vuoti, lucernari e finestre a bovindo che portano all'interno la gradita luce del giorno. Una nuova copertura in vetro posta sopra il passaggio di una corte storica completa la permeabilità visiva degli spazi. La sorpresa continua quando, raggiungibile esternamente da una monumentale scala pubblica o internamente, il palazzo rivela il suo nuovo edificio a due piani. Vetrata su tre lati, offre viste incorniciate del paesaggio oltre le alte finestre. Salendo e scendendo su più livelli, rivestiti in legno e con un dettagliato livello di lavorazione artigianale, questo è un edificio contemporaneo che rispetta pienamente il tessuto storico e l'ambientazione di Peccioli".

Fonte: Comune di Peccioli