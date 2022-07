Incendio Massarosa, Cia Siena: "Aiuteremo chi ha perso anni di lavoro"

“Solidarietà e vicinanza alle popolazioni e alle imprese e aziende agricole colpite dal vasto incendio in Versilia (Massarosa in particolare), che hanno visto distrutte strutture, allevamenti e produzioni”. A sottolinearlo è Federico Taddei, presidente Cia Agricoltori Italiani di Siena.

“Intanto – aggiunge Taddei – è positivo ed opportuno che la Regione Toscana abbia riconosciuto lo stato di emergenza per i territori interessati. Sarà adesso importante che le aziende agricole e i cittadini che hanno subito danni ingenti vengano risarciti in tempi rapidi.

Sono personalmente vicino ed in contatto con i colleghi agricoltori dell’area investita dalle fiamme: c’è chi ha perso produzioni, strutture e anni di lavoro. Per quello che possiamo, come agricoltori senesi, cercheremo di dare un aiuto concreto”.

Fonte: Ufficio Stampa