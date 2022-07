Firenze torna patria del tennis, a ottobre il nuovo ATP 250

Dopo ventotto anni il grande tennis torna a Firenze. Dal 10 al 16 ottobre al PalaWanny ecco l’UniCredit Firenze Open, torneo ATP 250. Si svolgerà su campi in Green Set e avranno un tabellone a 32 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

Ancora è presto per capire quali atleti prenderanno parte all'evento, si può solo ipotizzare una presenza di Berrettini o Sinner o di altri nomi sulla cresta dell'onda.

L’ultima volta che il circuito ATP fece tappa a Firenze fu nel 1994, quando si disputò la ventiduesima edizione del torneo del CT Firenze, che si giocava sulla terra rossa.

Nel suo albo d’oro figurano due numeri 1 del mondo, Ilie Nastase, vincitore nel 1973, e Thomas Muster, autore di una tripletta consecutiva dal 1991 al 1993. Sette sono i successi di tennisti italiani, fra cui spiccano le tre vittorie di Paolo Bertolucci, ottenute di fila dal 1975 al 1977.

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis, ha commentato: “Siamo felici di poter rendere ancor più ricco il calendario degli appuntamenti del grande tennis internazionale in Italia. Per quanto riguarda Firenze, decisivi sono stati il sostegno e l’entusiasmo con cui il Comune ha sposato questo progetto che velocemente è diventato realtà, nonché il supporto fondamentale delle istituzioni. Firenze torna così ad affacciarsi dopo lungo tempo nel circuito ATP. Nell’albo d’oro del passato figurano nomi che hanno fatto la storia del tennis mondiale e per ben sette volte c’è quello di un tennista italiano: speriamo che sia di buon auspicio”.

“Con l’UniCredit Firenze Open, dopo 28 anni torna in città il grande tennis e Firenze si conferma sempre più capitale dello sport. L’assegnazione del torneo è per noi motivo di orgoglio ed è il risultato del gioco di squadra messo in campo da FIT, ATP, Unicredit e amministrazione comunale. In due mesi, unendo le forze, siamo riusciti a portare in città questo importante appuntamento che si svolgerà al Palazzo Wanny, la nuova struttura sportiva all’avanguardia nata in via del Cavallaccio. L’ATP 250 sarà uno splendido biglietto da visita a livello nazionale e internazionale” ha continuato il sindaco fiorentino Dario Nardella.