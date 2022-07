Acqua, ordinanza anti-sprechi a Vicchio

Acqua: usi impropri assolutamente vietati. Dato il perdurare del generale stato di siccità che sta incidendo pesantemente sulla disponibilità della risorsa idrica, anche il Comune di Vicchio, in considerazione della richiesta avanzata dall’Autorità Idrica Toscana a tutti i comuni della regione, si è mosso con un’ordinanza “anti-sprechi”.

Il sindaco infatti ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto assoluto su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre di “utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici”. Vietati quindi usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario, come ad esempio per irrigazione o simili di orti, giardini e prati, riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino, lavaggio di automobili/cicli/motocicli.

La Polizia municipale è incarica del rispetto dell’osservanza dell’ordinanza. In caso di violazioni sono applicate sanzioni da 100 a 500 euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa