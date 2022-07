Impianti sportivi, nuova palestra al Cep

L’Amministrazione Comunale di Pisa è risultata tra le vincitrici alla manifestazione di interesse rivolta ai comuni capoluogo di provincia, bandita dal Dipartimento Sport e Inclusione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando mirava a selezionare proposte per il recupero delle aree urbane tramite realizzazione di impianti sportivi, nell’ambito delle linee di finanziamento del PNRR. Il progetto presentato dal Comune di Pisa per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel quartiere del Cep in via Vecelio ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro, per un’opera che prevede un investimento complessivo di 3.407.000 euro.

“Come speravano – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e impianti sportivi Raffaele Latrofa - siamo riusciti ad aggiudicarci questo ennesimo finanziamento per una infrastruttura sportiva al Cep che è attesa da molti anni. In passato c’era già stato un tentativo da parte dell’Amministrazione precedente, che però non era andato a buon fine. Vogliamo realizzare una struttura polifunzionale come previsto dal bando: dato che siamo ancora ad uno stadio di progettazione iniziale, presenteremo il progetto al quartiere per recepire suggerimenti e richieste. La grande soddisfazione è che dal bilancio del Comune escono solo 300mila euro, dunque si tratta un’operazione particolarmente proficua sotto l'aspetto economico”.

“Grazie al progetto presentato dall’Amministrazione - prosegue Latrofa - verrà realizzato un grande impianto sportivo polivalente, proprio accanto al campo di calcio recentemente riqualificato. Un’opera che prevede un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro, per cui, oltre al finanziamento di 2,5 milioni di euro tramite fondi PNRR, si aggiungono 607mila euro che arrivano da un vecchio contributo vincolato alla realizzazione di impianti sportivi al Cep. Si tratta di fondi trasferiti da Apes al Comune come compensazione per la costruzione delle case popolari realizzate al posto dello storico campo di calcio del quartiere. Un finanziamento che era rimasto negli anni del tutto inutilizzato. Il complesso sportivo ospiterà anche una palestra specifica dedicata alla boxe, che è uno degli sport storici praticati nel quartiere del Cep. Con questa palestra si dà una risposta ad un quartiere nel quale stiamo realizzando tanti lavori pubblici, come marciapiedi, asfaltature, verde, riqualificazioni e soprattutto si va a completare una vera e propria cittadella dello sport, un luogo centrale per la formazione e l’aggregazione dei ragazzi. Un altro tassello della nostra azione amministrativa che pone al centro i quartieri”.

Il progetto. L’area oggetto dell’intervento in via Vecelio, con destinazione urbanistica a verde sportivo, permette di realizzare un complesso che riesce a completare e dare ordine al tessuto dove è già presente un impianto sportivo con campo di calcio. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto polivalente su un unico piano fuori terra che fronteggia le strutture del campo di calcio, costituito da una palestra dove è possibile praticare come attività sportive basket, pallavolo, pallamano, attività ginnica a vari livelli. All’interno della palestra è prevista una tribuna per il pubblico con accesso indipendente. È previsto inoltre un corpo servizi con spogliatoi ad uso della palestra principale e della palestra per boxe. All’interno del complesso sarà realizzata infatti una palestra per la pratica della boxe con adiacenti spazi per la preparazione fisica e per l’allenamento. Incluso nell’intervento il completamento della viabilità raccordandola ai parcheggi previsti a servizio dell’impianto. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 3.407.000 euro con previsione di finanziamento così ripartita: 2.500.000 euro con fondi PNRR; 607.000 euro con il contributo vincolato alla realizzazione di impianti sportivi al CEP trasferiti da APES; 300.000 euro con stanziamento di bilancio del Comune di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa